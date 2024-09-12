Kaymakam Fatma Ballı, yerli tohum hasat etkinliğine katıldı

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, hasat etkinliğine katıldı.

Ballı, Kuştepe köyünde hasat edilen Aga ve Kale cinsi yerli mısır çeşidinin hasat çalışmasını izleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yerli tohumların önemli olduğunu ifade eden Ballı, üreticilerin yerli tohumları tercih etmesini önerdi.

Ballı, yerli tohumların bölgeye daha elverişli olduğunu sözlerine ekledi.

İlköğretim Haftası

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlköğretim Haftası'nı kutladı.

Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Balaban, okul binalarının son teknolojiyle donatıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Balaban öğrencilere mesleği hakkında bilgi verdi.