Kayısı üreticilerine iki kez ilaçlama yapılması uyarısı

Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üreticilerine mevsimsel şartlara göre ilaçlama yapmalarını önerdi. İklim değişikliği ve hava koşullarının kayısı üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üreticilerinin mevsim şartlarına göre en az iki kez ilaçlama yapması gerektiğini söyledi.

Özcan, oda binasındaki basın toplantısında, kayısının iklimsel değişmeler dolayısıyla her yıl farklı bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yağışların kayısı üretiminde etkili olduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl tabii ilkbahar geç donlarıyla maalesef ürünü kaybettik. Dolayısıyla buradan çok kıymetli üreticilerimize özellikle bugünden sonra rakımı düşük bölgelerde, tomurcukların kabardığı bölgelerde mutlaka tomurcukların yüzde 10'a yakın kabarmış olduğu bölgelerde bir an önce ilaçlamanın yapılması gerekiyor. Birinci ilaçlama tomurcukların artık çiçek açmaya yakın olduğu bir zaman diliminde, bir saat diliminde yapılması gerekiyor. Ama önümüzdeki 15 günlük meteorolojinin verdiği bize raporlara göre verilere göre de ikinci ilacın zorunlu olduğu görünüyor. Yani tabii süreci takip edeceğiz."

Üreticileri sürekli bilgilendirdiklerini aktaran Özcan, kayısının Malatya için önemli bir stratejik ürün olduğunu ifade etti.

Tarım İl Müdürlüğü, ziraat odalarının da sürekli bilgilendirme yaptığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Kayısımıza sahip çıkacağız. Biz elimizden gelen bütün gayreti gösterip tedbirlerimizi alacağız. Ardından da takdiri Allah'a bırakacağız. Mutlaka ama burada amacımız hem ağacı monilya hastalığına karşı korumak hem üründe verim kaybını azaltmak hem de kaliteli üretimi gerçekleştirmek. Çünkü ağaç monilya hastalığına yakalandığı andan itibaren de bazen 2 yıl veya 3 yıl artık mahsul alamayacağınız bir hastalığa yakalanmış oluyor."

Kaynak: AA / Okan Coşkun
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler