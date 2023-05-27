Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Ekiplerince Bulundu
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Eskişehir'de kaybolan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Eskişehir'de kaybolan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Alpu İlçesi'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde C.Ç. isimli şahsa ait 15 adet küçükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda kayıp 15 küçükbaş hayvan, Dereköy Mahallesi Birinci Öz Mevkiinde bulunarak sahibine geri teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel