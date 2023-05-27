Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Ekiplerince Bulundu

Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Ekiplerince Bulundu

Güncel Haberler

Eskişehir'de kaybolan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alpu İlçesi'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde C.Ç. isimli şahsa ait 15 adet küçükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda kayıp 15 küçükbaş hayvan, Dereköy Mahallesi Birinci Öz Mevkiinde bulunarak sahibine geri teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Jandarma Hisarcık Alpu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title