Kayapınar Belediyesi Ağır Hasarlı Evleri Yıkıyor

Kayapınar Belediyesi, depremden etkilenen Diyarbakır ilçesinde ağır hasarlı evlerin yıkımına başladı. Şimdiye kadar 57 ev yıkıldı ve toplamda 67 evin daha yıkımı yapılacak.

Kayapınar Belediyesi, ilçede hasar tespit çalışmaları sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen evlerin yıkımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, Kayapınar ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde tespit edilen ve yıkım kararı alınan hasarlı binaların yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirilmeye başlandı.

Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iki ekip tarafından iş makinaları eşliğinde çevre güvenliği alındıktan sonra başlatılan yıkım çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 57 ağır hasarlı evin yıkımı gerçekleştirildi.

Toplam 67 evin daha yıkımı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında yıkım kararı alınan kırsal mahallelerdeki ağır hasarlı evlerin yıkımına başlandığını ve 15 kırsal mahalledeki 67 ağır hasarlı evin yıkımının gerçekleştirileceğini belirtti.