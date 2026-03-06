Haberler

Katar, hava sahasının kısmen yeniden açıldığını duyurdu

Güncelleme:
Katar Sivil Havacılık Otoritesi, hava trafiğinin kısmen yeniden başlatıldığını ve yalnızca acil uçuş rotaları üzerinden bazı seferlerin yapılacağını duyurdu. Yolcu tahliyesi ve hava kargo uçuşlarına izin veriliyor.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, ülkede hava faaliyetlerinin sınırlı kapasiteyle kısmen yeniden başlatıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin Katar Silahlı Kuvvetleri ve ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde belirlenen acil uçuş rotaları üzerinden kısmen yeniden başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut bölgesel gelişmeler ışığında bu aşamada yolcu tahliyesine yönelik sınırlı sayıda uçuşun yanı sıra hava kargo uçuşlarının gerçekleştirilmesine izin verildiği, böylece temel hava taşımacılığı hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin amaçlandığı ifade edildi.

Sivil havacılık sektöründe yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla yakın koordinasyon içinde en yüksek operasyonel hazırlık seviyesinde çalışmanın sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada ayrıca gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyu ile havacılık sektörü paydaşlarının yeni gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi.

Yetkililer, havayolu şirketlerinden onaylı rezervasyonu bulunan yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan açıklamada, söz konusu uçuşların Doha'ya düzenli gidiş-dönüş tarifeli seferleri kapsamadığı, tarifeli uçuşların ise Katar hava sahasının güvenli şekilde yeniden açıldığına dair resmi bir duyurunun ardından başlayacağı bildirildi.

