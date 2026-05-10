Katar, savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazından ilk LNG sevkiyatını yaptı

ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana, Katar'a ait Al Kharaitiyat LNG tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne ulaştı. Bu geçiş, küresel enerji piyasaları ve Güney Asya'daki alıcıların dikkatini çekti.

ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Uluslararası denizcilik trafiği takip verilerine göre, Katar'a ait Al Kharaitiyat adlı LNG tankeri, Katar'ın Ras Laffan limanından hareket ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Körfezi'ne ulaştı.

Verilerde, tankerin bir sonraki varış noktasının Pakistan'ın Port Qasim limanı olacağı belirtildi.

Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı, Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin enerji ihracatı açısından kritik öneme sahip.

Katar geçtiğimiz ay Hürmüz Boğazı'ndan LNG sevkiyatını yeniden başlatmak için girişimde bulunmuş ancak İran'ın izin vermemesi nedeniyle tankerler geri dönmek zorunda kalmıştı.

Katar'ın Ras Laffan limanından yüklenen iki LNG tankeri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ardından rotasını değiştirerek Birleşik Arap Emirlikleri açıklarına geri çekilmişti.

Katar'a ait LNG tankerinin savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ilk başarılı geçişi, küresel gaz piyasaları ve özellikle Güney Asya'daki alıcı ülkeler açısından kritik öneme sahip.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
