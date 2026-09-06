Haberler

Katar 8 Ayda 2,3 Milyon Turisti Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, 2026'nın ilk 8 ayında 2 milyon 338 bin yabancı ziyaretçi ağırladı. Ağustos ayında ziyaretçi sayısı aylık %6,3 artışla 303 bine çıktı. Ziyaretçilerin çoğu Körfez ülkelerinden geldi ve turizm sektörü canlılığını koruyor.

Katar, 2026 yılının ilk 8 ayında hava, kara ve deniz yoluyla ülkeye gelen 2 milyon 338 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Katar Turizm Kurumunun açıkladığı verilere göre, ağustos ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısı temmuza göre yüzde 6,3 artarak 303 bine yükseldi.

Temmuz ayında bu sayı 285 bin olarak kaydedilmişti.

Ziyaretçilerin çoğunluğu Körfez ülkelerinden

Katar'a gelen ziyaretçilerin bölgesel dağılımında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ilk sırada yer aldı.

Körfez ülkelerinden gelen 958 bin ziyaretçi, Katar' ziyaret edenlerin yüzde 41'ini oluşturdu.

Asya ve Okyanusya bölgesi 489 bin ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri de 486 bin ziyaretçi ile üçüncü sırayı aldı.

Katar turizmde büyümeyi hedefliyor

2025 yılında 5,1 milyon ziyaretçiyle turizm alanında rekor kıran Katar, Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ile hava sahası ve uçuş rotalarına ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle özellikle Kuzey Amerika ve Asya gibi uzak bölgelerden gelen turist akışında yavaşlamalar yaşadı.

Buna karşın diğer Körfez ülkelerinden kara yolu ve kısa mesafeli uçuşlarla Katar'a gelen ziyaretçi sayısındaki artış, turizm sektörünün canlılığını korumasına katkı sağladı.

Katar, son yıllarda gerçekleştirdiği altyapı ve turizm yatırımlarıyla bölgenin önde gelen seyahat merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar çok sayıda uluslararası etkinliğin düzenlenmesi beklenen Katar'ı ziyaret edecek turist sayısının giderek artması öngörülüyor.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada

Engelli adama acımadan böyle vurdu! Savunması da skandal
Belçika'da camiye çirkin saldırı! Kapı ve pencerelere gamalı haç çizdiler

Camiye çirkin saldırı! Kapı ve pencerelere gamalı haç çizdiler
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi