Defterdar Uslu'danVergi Haftası dolayısıyla Vali Dallı'ya ziyaret
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası kapsamında Defterdar Mehmet Uslu ve heyetini kabul ederek, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için önemine vurgu yaptı ve vergi bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ziyarette, Defterdar Uslu tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Dallı'ya bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.
Vali Dallı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.
Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Dallı, heyet nezdinde kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel