Haberler

Defterdar Uslu'danVergi Haftası dolayısıyla Vali Dallı'ya ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası kapsamında Defterdar Mehmet Uslu ve heyetini kabul ederek, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için önemine vurgu yaptı ve vergi bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette, Defterdar Uslu tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Dallı'ya bilgi verildi, kurum çalışmaları değerlendirildi.

Vali Dallı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekti.

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Dallı, heyet nezdinde kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Kabine'deki değişiklikle ilgili Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj