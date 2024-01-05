Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dallı, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Spor"da Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarını oylayan Dallı, "Çevre-Yaşam"da ise Sidar Can Eren'in "Yoldaş" karesini seçti.

Vali Dallı, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" ile "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Dallı, Anadolu Ajansının hem habercilik hem de görsel çalışmalarla her geçen gün kendini daha ileriye taşıdığını vurgulayarak, "AA, sadece Türkiye değil dünyanın her noktasında insanlara doğru bilgiyi ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Bu anlamda çalışanından yöneticisine kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.