Kastamonu Valisi Dallı, Yaz Futbol Okulu'nu Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Spor Kulübünün Yaz Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Doğa Kültür Köyü'ndeki özel idare sahasında futbol okulunun antrenmanlarını izleyen Dallı, antrenörler ve sporcularla bir araya geldi.

Sporculara tavsiyelerde bulunan Dallı, "Sizlere hem sporda hem derslerinizde hem de hayatlarınızda başarılar diliyoruz. İkisi bir arada giderse çok daha güzel olur tabi. Spor dersleri, dersler de sporu aksatmasın. İkisini dengeli bir şekilde götürün inşallah." dedi.

İki ay süren yaz futbol okuluna 4 ayrı yaş grubunda 119 sporcu katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Kulüp Başkanı Nida Sinsi'nin de eşlik ettiği Dallı, sporculara dondurma ikramında bulundu.