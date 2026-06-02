Haberler

Kastamonu Valisi Dallı taşıyıcı esnafıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu ve üyelerle bir araya gelerek trafik denetimlerinin önemine vurgu yaptı. TAŞIKO'nun Türkiye'nin en büyük taşıma kooperatiflerinden biri olduğu belirtildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini (TAŞIKO) ziyaret etti.

TAŞIKO Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, yönetim kurulu ve kooperatif üyeleriyle görüşen Dallı, şehrin yükünü çeken TAŞIKO ailesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dallı, trafik denetimlerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim bütün gayemiz, devletimizin ilgili kurumlarının bütün derdi, sizin en başta canınız olmak üzere hiçbir şekilde zarar görmeden varacağınız yere ulaşıp sağ salim yuvanıza dönmesini sağlamaktır. Bunu bilmenizi istiyoruz Hepinizden Allah razı olsun, kazasız, belasız hizmetlerinizin devamını nasip eylesin." diye konuştu.

Sarıahmetoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, TAŞIKO'nun 610 civarında aracı ve günlük 17 bin ton taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük taşıma kooperatiflerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı

Yaptığı paylaşım sonrası stadyumda meydan dayağı attılar
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar

Bakanlık devrede! 8 kişinin öldüğü kazada baş yakacak yeni bulgu