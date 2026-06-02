Kastamonu Valisi Dallı taşıyıcı esnafıyla bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini (TAŞIKO) ziyaret etti.

TAŞIKO Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, yönetim kurulu ve kooperatif üyeleriyle görüşen Dallı, şehrin yükünü çeken TAŞIKO ailesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Dallı, trafik denetimlerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim bütün gayemiz, devletimizin ilgili kurumlarının bütün derdi, sizin en başta canınız olmak üzere hiçbir şekilde zarar görmeden varacağınız yere ulaşıp sağ salim yuvanıza dönmesini sağlamaktır. Bunu bilmenizi istiyoruz Hepinizden Allah razı olsun, kazasız, belasız hizmetlerinizin devamını nasip eylesin." diye konuştu.

Sarıahmetoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, TAŞIKO'nun 610 civarında aracı ve günlük 17 bin ton taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük taşıma kooperatiflerinden biri olduğunu kaydetti.