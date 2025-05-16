Kastamonu Üniversitesi'nde 8. Geleneksel Engelsiz Spor ve Dans Şenliği

Kastamonu Üniversitesi'nde 8. Geleneksel Engelsiz Spor ve Dans Şenliği
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Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve lise öğrencileri bir araya gelerek oyunlar oynadı ve birlikte dans etti. Etkinlik, farkındalık oluşturma amacı taşıdı.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 8. Geleneksel Engelsiz Spor ve Dans Şenliği düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Çadır Salon'daki etkinliğe, geçmiş yıllardan farklı olarak özel gereksinimli bireylerin yanı sıra lise öğrencileri dahil edildi.

Etkinlikte üniversite öğrencileri, liseliler ve özel gereksinimli bireylerle oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı.

Öğrencilerin engellilerle halay çektiği ve dans ettiği programın sonunda, birlikte pasta kesildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı Yüzgenç, AA muhabirine, Spor Yöneticiliği Bölümü olarak Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.

Yüzgenç, "Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gerksinimli öğrencileri bir araya getirecek şekilde şenlik düzenledik. Şenliğin amacı, özel gereksinimli bireyler için farkındalığı artırmaktı. 8 yıldır farkındalık şenliği düzenliyoruz. Bu şenliklerde, özel gereksinimli bireyler için farkındalık oluşturmak, özel ve normal bireyleri bir araya getirerek üniversite öğrencileri açısından da duyarlılığı artırmak istiyoruz." dedi.

Bu tür etkinliklerin üniversite öğrencileri açısından da oldukça eğitici ve öğretici olduğunu dile getiren Yüzgenç, "Mezun olduktan sonra da öğrencilerimiz bu alanda antrenörlük yapabiliyor, spor merkezleri açabiliyor." diye konuştu.

Bölümün 3. sınıf öğrencisi Cansu Pazarbaşı ise salonda oluşturdukları 10 farklı parkurda etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Parkurlarımızda çocukların oynayabileceği farklı farklı oyunlarımız var. Amacımız farkındalık oluşturmak. Aslında dikkatle izlendiğinde özel gereksinimli bireyler ile bizler arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Bizlerin oynadığı tüm oyunları onlar da çok nizami şekilde eğlenerek oynayabiliyor. Hiçbir şekilde ayrım olmaması gerekiyor çünkü bizden hiçbir farkları yok. Unutulmamalı ki hepimiz bir engelli adayıyız. O yüzden umarım farkındalık oluşur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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