Kastamonu Özel Halk Otobüsü Esnafından Belediyeye Destek Talebi

Kastamonu'da özel halk otobüsü esnafı, belediyeden ücretsiz taşıma konusunda destek istedi.

S.S. Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, İşletme Binası önünde yaptığı basın açıklamasında, 40 yıldır Kastamonu halkına hizmet verdiklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın 2 Eylül'de belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, halk otobüsü yönetim ve denetim kurulunu hedef alan bir konuşma yaptığını hatırlatan Tiryakioğlu, "Bizler halk otobüsü esnafları olarak 130 üyesi, 120 çalışanı ve ailelerini sayarsak bin kişilik bir topluluğuz. Bizlerin ne Kastamonu Belediyesi ile ne de Belediye Başkanımız Hasan Baltacı ile şahsi bir sorunumuz yoktur." dedi.

Tiryakioğlu, esnafın sorunlarını belediye başkanına ilettiklerini vurgulayarak, "Aradan geçen bir buçuk yıllık zamanda hiçbir sorunumuza çözüm getirilmedi. Zaten son demlerini yaşayan halk otobüsü esnafının üzerine bir yenisini daha eklemek istediklerinden dolayı bu duruma gelinmiştir. Bizler pandemi döneminde bırakın para kazanmayı mazot parasını cebimizden vererek hizmet vermeye devam ettik. Pandemi döneminden bu zamana kadar en çok değer kaybeden, en çok zarar çeken şoför esnafı olmuştur." diye konuştu.

Ücretsiz taşınan yolcular hakkında bilgi veren Tiryakioğlu, "Ayda 150 bin ile 175 bin kişilik ücretsiz taşıma yapmaktayız. Bu da kooperatif üyelerimize üye başına aylık 30 bin lira civarında yük getiriyor. Halk otobüsü esnafı olarak ücretsiz taşımalarla ilgili gelir desteği yapılmasını istiyoruz. 2024 yılı verilerine baktığımızda 60 araçta şoför çalışmakta. Şoför çalıştıran arkadaşımıza yıl bazında hesap ettiğinizde 10 bin lira para kalıyor. Bu parayla bu işi yürütmek kolay değil." ifadesini kullandı.

Tiryakioğlu, belediye tarafından sisteme 10 yeni aracın dahil edilmek istendiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.