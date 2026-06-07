Kastamonu Kalkınma Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kastamonu Kalkınma Vakfının Olağan Genel Kurulu, Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirildi.

Dallı, Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan genel kurulda, vakfın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakfın çok kıymetli bir platform olduğuna işaret eden Dallı, "Bu vakfın, ilerleyen süreçte şehrimize çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bugüne kadar vakfın en önemli yatırımı insana yapılmıştır. Binlerce öğrencimize ve gencimize burs verilmiştir. Bunların içinden bugün önemli konumlara gelmiş çok sayıda insan vardır ve bu sayı artmaya devam edecektir." diye konuştu.

Dallı, Kastamonu'nun son 30 yılına bakıldığında önemli bir gelişim süreci görüldüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle ulaşımda Ilgaz Tüneli ve havalimanı gibi yatırımlar, şehir için adeta bir devrim niteliğindedir. Duble yollar ve yol iyileştirmelerini de buna eklediğimizde büyük bir ilerleme olduğu açıktır. Sanayi yatırımları hızla devam etmektedir. Bu konuda Araç–İhsangazi OSB de Kastamonu'nun en önemli vizyon projelerinden biridir. Şehrin turizm potansiyeli de oldukça zengindir. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesiyle Kastamonu'nun önemli bir merkez haline geleceğine inancımız tamdır."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.