Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Kuşcu, Şenpazar ve Cide'yi Ziyaret Etti

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, Şenpazar ve Cide ilçelerini ziyaret etti.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçeye yapılmış ve yapılması planlanan spor salonu, halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu için belirlenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Ardından Cide ilçesine geçen Kuşcu, burada Cide Kaymakamı Murat Güneş'i ziyaret etti.

İlçedeki Gençlik ve Spor personeliyle de bir araya gelen Kuşcu, ilçeye çok kısa bir süre içinde Gençlik Merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi.