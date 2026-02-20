Kastamonu'dan 840 genç Çanakkale'yi ziyaret edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bir Destandır Çanakkale Projesi" kapsamında Kastamonu'dan 840 genç, Çanakkale'deki etkinliklere katılacak.

Çanakkale'ye gidecek ilk kafile için Cumhuriyet Meydanı'nda Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katılımıyla program düzenlendi.

Dallı, kahramanlık destanı yazılan Çanakkale'yi gezme ve tanıma imkanı bulacak gençlerle bir araya geldi.

Gençlere hayırlı yolculuklar dileyen Dallı, tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinliklerle bir araya gelecek gençlere bu imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiye etti.

Daha sonra ilk kafile, Çanakkale'ye uğurlandı.