Kastamonu'da Yılın Ahisi: 56 Yıldır Yorgancılık Yapan Necati Turhal

Kastamonu'da yılın ahisi seçilen ve yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan 70 yaşındaki Necati Turhal, mesleğine sevgi ve özveriyle devam ediyor.

İlkokulu bitirdikten sonra 1969 yılında babasının bir yorgancının yanına çırak olarak vermesiyle meslekle tanışan Turhal, askerden döndükten sonra kendi dükkanını açtı.

Bir süre Araç ilçesinde çalıştıktan sonra Kastamonu il merkezinde dükkan açan Turhal, 56 yıldır çok sevdiği mesleğini özveriyle sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Turhal, sipariş aldığı yorganları severek yapmaya devam ediyor.

Turhal, AA muhabirine, 14 yaşındayken babasının kentin en usta yorgancılarından Selahattin Yılmaz'ın yanına kendisini çırak olarak verdiğini söyledi.

İlk dükkanını Araç ilçesinde açtığına işaret eden Turhal, "1986 yılından beri Kastamonu merkezde yapıyorum bu işi. Şu anda da İplikçiler Çarşısı'ndaki Pirinç Pazarı'nda devam ediyorum. Bu dükkanda 30 yıldır yorgancılık yapıyorum." dedi.

Öncelikle yünden olmak üzere pamuk ve elyaftan yastık ve yorganlar yaptığını dile getiren Turhal, yorgancı sayısının giderek azaldığını, çırak bulunamadığını belirtti.

"Mesleği sevdiğimiz için vakit geçiriyoruz"

İki çocuğu olduğunu, birinin bankada çalıştığını, diğerinin de mali müşavirlik yaptığını anlatan Turhal, şöyle devam etti:

"Onları buradan kazandığım parayla büyüttüm. Eski işler yok, fabrikasyona döndü ama bu işe çok alıştık. Yine de mesleği sevdiğimiz için vakit geçiriyoruz. Bir beklenti olarak yapmıyoruz bu işi. Masrafımız çıktığı zaman yetiyor. Bu işi sevdiğimiz için mesleği bırakamıyoruz. Para kazansak da kazanamasak da bu mekanı bekliyoruz. Eskiden işler çok iyiydi, 2-3 ay sonraya sipariş alıyorduk."

Turhal, bu yıl Kastamonu'da yılın ahisi seçildiğini, ödülünü Vali Meftun Dallı'nın elinden aldığını vurgulayarak, "Bu çok güzel bir duygu. Beni uygun görmeleri, beni çok mutlu etti." diye konuştu.