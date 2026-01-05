Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında büyükbaş hayvan telef oldu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü, bir büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıktığı bildirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan ev ve ahırın zarar gördüğü yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Kınık köyü Sakallar Mahallesi'nde C.U'ya ait iki katlı evde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında ev ve ahırda hasar oluştu, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu - Güncel
