Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 9,26 gram metamfetamin, 1,95 gram eroin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan "bong" isimli iki aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ve 70 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.