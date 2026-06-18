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KASTAMONU'DA YILDIRIM DÜŞEN SPOR KOMPLEKSİNDE YANGIN

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Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

1) KASTAMONU'DA YILDIRIM DÜŞEN SPOR KOMPLEKSİNDE YANGIN

KASTAMONU'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Etkili olan sağanak yağış sırasında tesise isabet eden yıldırımın ardından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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