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Kastamonu'da yıldırım düşen spor kompleksinde yangın

Kastamonu'da yıldırım düşen spor kompleksinde yangın
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Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

KASTAMONU'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Etkili olan sağanak yağış sırasında tesise isabet eden yıldırımın ardından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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