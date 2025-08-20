Kastamonu'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Kastamonu'da yürütülen bir operasyonda, sahte altın ile işlem yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen sahte altınlar arasında 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 altın görünümlü kolye bulunuyor.
Kastamonu'da "sahte altın" operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, il merkezi ve Tosya'da 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümlü kolye ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel