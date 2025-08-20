Kastamonu'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yürütülen bir operasyonda, sahte altın ile işlem yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen sahte altınlar arasında 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 altın görünümlü kolye bulunuyor.

Kastamonu'da "sahte altın" operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, il merkezi ve Tosya'da 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümlü kolye ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca

Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

"Zam pazarlığında rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.