Kastamonu'da Sağanak ve Dolu Yağışı Zarar Verdi
Kastamonu'da etkili olan sağanak ve nohut büyüklüğündeki dolu yağışı sonrasında ekili araziler zarar gördü ve yollarda su birikintileri oluştu.
Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
KASTAMONU - Kastamonu'da sağanak ile birlikte nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı sonrasında ekili araziler zarar gördü, yollarda su birikintisi oluştu.
Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kastamonu'da il merkezi ile Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonrasında yollarda su birikintisi oluştu. Taşköprü ilçesinde ekili olan dolu yağışı sebebiyle ekili tarlarlar zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel