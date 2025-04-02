Kastamonu'da Sağanak ve Dolu Yağışı Zarar Verdi

Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da sağanak ile birlikte nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı sonrasında ekili araziler zarar gördü, yollarda su birikintisi oluştu.

Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kastamonu'da il merkezi ile Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonrasında yollarda su birikintisi oluştu. Taşköprü ilçesinde ekili olan dolu yağışı sebebiyle ekili tarlarlar zarar gördü.