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Kastamonu'da Engellilere Yönelik Sportif ve Fizik Tedavi Merkezi Açılacak

Kastamonu'da Engellilere Yönelik Sportif ve Fizik Tedavi Merkezi Açılacak
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Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi işbirliğiyle, bedensel engellilere yönelik sportif beceri ve koordinasyon eğitimi merkezi açılacak. Merkezde fizik tedavi uygulamaları yapılacak ve özel gereksinimli bireyler konaklayabilecek.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi işbirliği ile kentte Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi Merkezi açılacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından tahsis edilen yerde, Fiziksel Engelliler Vakfınca kentteki bedensel engellilere yönelik fizik tedavi uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, ilçede kent merkezine gelen özel gereksinimli bireyler ve aileleri, burada konaklayabilecek.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi ile ortak protokol imzaladıklarını söyledi.

Kastamonu için çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Boyraz, "Yerimizi Kastamonu Belediyesi verdi. Burada Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından yetiştirilen ve görevlendirilen fizik tedavi uzmanları bulunacak. Onlar, özel çocuklarımıza fizik tedavi uygulayacak. Bunun gibi Türkiye'de sadece 3 merkez var. Bedensel özel bireylerimizin ücretsiz fizik tedavilerini alabileceği bir merkez olacak." dedi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği olarak farklı etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Boyraz, "Ben bedensel engelli bireylerimize yönelik Kastamonu'da doğum günü etkinlikleri, sandalye teslimi, atlı terapi gibi etkinlikler yapabiliyorum ama başka hiçbir şey elimden gelmiyordu. Onlar için neler yapabiliriz diye düşünürken Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar hocamızla tanıştık. Onun bu süreçte bize çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.

"Fizik tedavi uzmanları eşliğinde spor yapıp fizik tedavi görecekler"

Merkezde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Boyraz, şunları kaydetti:

"Bedensel engellilerimiz burada ücretsiz fizik tedavi alacaklar. Fizik tedavi uzmanları eşliğinde rahatsızlıklarına uygun olarak her hafta burada spor yapıp fizik tedavi görecekler. Bizim Mutlu Kafe'de özel bireyler çalışma salonumuz var ama biz bedensel özel bireylerimize hiçbir şey yapamıyoruz çünkü ne yaptıracağımızı bilmiyoruz. Tam da bu yüzden Fiziksel Engelliler Vakfı'nın bize vereceği bu destek çok önemli. Kastamonu'daki özel bireylerimiz Prof. Dr. Yaşar Tatar hocamızın muayenesinden sonra belediyemizin desteğiyle burada fizik tedavi alacaklar."

Merkezin misafirhane görevi de göreceğini dile getiren Boyraz, şunları kaydetti:

"İlçelerden gelen özel bireylerimizin hastanelerde işi bitmediği zaman uzak ilçelerimizden gelenler burada konaklayabilecekler. Bizim misafirhanede kalabilmemiz çok zor. Bazen sesten rahatsız olanlar oluyor. Onun için paramız olsa bile kalacak yerimiz çok zordu. Onun için artık kendi mekanlarında kendi memleketlerinde rahatlıkla kalacaklar. Şu anda bulunduğumuz mekan Türkiye'mizde örneği çok az olan bir yer olacak. Açılışımız önümüzdeki günlerde yapılacak."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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