Kastamonu'da kadın kooperatifleri ürünlerinin de satılacağı "Ekolojik Market" açıldı

Kastamonu'da kadın kooperatifleri ürünlerinin de satılacağı 'Ekolojik Market' açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Türkşeker tarafından açılan Kastamonu'daki Ekolojik Market, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satışına da ev sahipliği yaparak dikkat çekti. Vali Meftun Dallı, marketin 350 çeşit el emeği ürün barındıracağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkşeker tarafından hayata geçirilen "Ekolojik Market", Kastamonu'da açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşların ürünlerinin satışının yapıldığı Türkşeker'e ait ülke genelinde 3 market bulunuyor.

Kastamonu'da açılan Ekolojik Market, bu kuruluşların yanı sıra kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin de satışının yapıldığı ilk ekolojik market olma özelliği taşıyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, markette 350 çeşit el emeği göz nuru ürün olacağını söyledi.

Kadınların ürünlerini değerlendirebilecekleri özel bir marketi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dallı, "Umuyor ve inanıyorum ki bu market kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin alıcısıyla buluşması noktasında çok güzel platform olacak. Aynı zamanda belli bir kalite standardı sürdürülmesine de zemin hazırlayacak." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise kadın emeğinin görünür hale gelmesi açısından bu marketin önem taşıdığını vurgulayarak, bunun özellikle son dönemlerde kadın girişimciliğine verilen desteğin, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesinin ve yerel üretimin daha çok göz önüne gelmesinin bir sonucu olduğunu anlattı.

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kadın kooperatiflerinin daha aktif olması için çalışmalara öncelik verdiğine işaret ederek, "Bakanımız, çok uzun süredir kadın kooperatiflerinin bir şekilde devreye alınması ve bir yerden başlanıp yürütülmesini ısrarla istiyordu. Biz de uzun süredir bu binamızı kullanmıyorduk. Buradan başladık. İnşallah tüm Türkiye'de açacağız. Özellikle kadın kooperatiflerinin ürünlerini bütün Türkiye'de Kastamonu adıyla yayacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü