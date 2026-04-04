Kastamonu'da kadın kooperatifleri ürünlerinin de satılacağı 'Ekolojik Market' açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkşeker tarafından hayata geçirilen "Ekolojik Market", Kastamonu'da açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşların ürünlerinin satışının yapıldığı Türkşeker'e ait ülke genelinde 3 market bulunuyor.

Kastamonu'da açılan Ekolojik Market, bu kuruluşların yanı sıra kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin de satışının yapıldığı ilk ekolojik market olma özelliği taşıyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, markette 350 çeşit el emeği göz nuru ürün olacağını söyledi.

Kadınların ürünlerini değerlendirebilecekleri özel bir marketi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dallı, "Umuyor ve inanıyorum ki bu market kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin alıcısıyla buluşması noktasında çok güzel platform olacak. Aynı zamanda belli bir kalite standardı sürdürülmesine de zemin hazırlayacak." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise kadın emeğinin görünür hale gelmesi açısından bu marketin önem taşıdığını vurgulayarak, bunun özellikle son dönemlerde kadın girişimciliğine verilen desteğin, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesinin ve yerel üretimin daha çok göz önüne gelmesinin bir sonucu olduğunu anlattı.

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kadın kooperatiflerinin daha aktif olması için çalışmalara öncelik verdiğine işaret ederek, "Bakanımız, çok uzun süredir kadın kooperatiflerinin bir şekilde devreye alınması ve bir yerden başlanıp yürütülmesini ısrarla istiyordu. Biz de uzun süredir bu binamızı kullanmıyorduk. Buradan başladık. İnşallah tüm Türkiye'de açacağız. Özellikle kadın kooperatiflerinin ürünlerini bütün Türkiye'de Kastamonu adıyla yayacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.