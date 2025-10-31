Kastamonu'da Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin Ilgaz Dağı Tırmanışı
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da Ilgaz Dağı milli parkında yapılan yürüyüşle, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 102. yılı kutlandı. Yürüyüşü Kastamonu Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu organize etti.
Kastamonu'da Cumhuriyet'in ilan edilişinin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan Ilgaz Dağı Hacet Tepesi Zirvesi'ne Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldığı belirtildi.
Kastamonu Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğunca organize edilen yürüyüşün yaklaşık 14 kilometre sürdüğü, zirveye ulaşan 30 kişilik grubun saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra inişe geçtiği ifade edildi.
