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Kastamonu'da minik sporcular cimnastik gösterisi sundu

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Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde cimnastik eğitimi alan öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi. Antrenör Yunus Dal, sporun yaygınlaştırılması ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kastamonu'da cimnastik eğitimi alan öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarındaki sporcular hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Antrenör Yunus Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların emeklerini ailelerine ve izleyenlere göstermek istediklerini belirtti.

Sporla gelişen çocukların mutlu ve güçlü olduğuna inandıklarını ifade eden Dal, "Çocuklarımız emek veriyorlar, gayret ediyorlar. Kendilerini, yaptıkları sporu göstermek istiyorlar. Biz de bunları onlara sunmak için böyle bir gösteri hazırladık. Bir de bunu yapmamızın büyük amaçlarından biri sporu yaymak, bütün çocuklarımızı spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir şekilde yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan sporculardan Bilge Su Özbal "Arkadaşlarımla yaptığım her gösteri ya da antrenman beni çok mutlu ediyor. Ara sıra sakatlıklar olsa da cimnastik yapmayı çok seviyorum. 3 yaşımdan beri bırakmadığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Ilgaz ilçesinden antrenmanlara katılmak için Kastamonu'ya geldiğini anlatan Alperen Kozan da yaklaşık 6 yıldır cimnastik yaptığını kaydederek, "Yunus hocama ve Fatma hocama desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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