Kastamonu'da Ahilik Haftası Kutlaması

Kastamonu'da esnaf ve sanatkarlar, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti. Dallı, ahilik kültürünün birlik ve beraberlik açısından önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcileri, Ahilik Haftası kapsamında Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Dallı, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün, milletin birlik, beraberlik ve dayanışmasının en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinliklerin özellikle yeni yetişen gençlere bir şeyler kazandırılabilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Dallı, şunları kaydetti:

"Başta Ticaret İl Müdürlüğümüz olmak üzere esnaf odalarımız, ilgili meslek kuruluşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Çalışmaları takdirle karşılıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Başta Pir Ahi Evran Veli olmak üzere ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun."

Dallı, esnaf ve sanatkarların haftalarını kutladı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
