Haberler

Japonya'da Fukuşima Felaketinden Bu Yana Kapalı Olan Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçiyor

Güncelleme:
Japonya'nın Niigata vilayetindeki Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali, Fukuşima felaketinin ardından kapalı kalmasının ardından yeniden faaliyete geçmesi için onay aldı. Yerel meclis, nükleer enerjinin yeniden kullanılmasına karşı protestolar yaşanmasına rağmen santralin 20 Ocak'ta devreye girmesini bekliyor.

TOKYO, 22 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın Niigata vilayetinde on yılı aşkın bir süre önce yaşanan Fukuşima felaketinden bu yana kapalı olan Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin yeniden başlatılmasına onay verildi.

Niigata meclisi, geçen ay santralin yeniden faaliyete geçmesi yönünde görüşlerini dile getiren Vali Hanazumi Hideyo'nun kararını onayladı. Onayın ardından Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne ait olan ve dünyanın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Kaşivazaki-Kariva'nın yeniden faaliyete başlatılmasının önü açıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre aynı gün meclis binası önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, "Nükleer Enerjiye Hayır" ve "Kaşivazaki-Kariva'nın yeniden faaliyete geçmesine karşıyız" yazılı pankartlar taşıyarak kararı protesto etti.

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne ait Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali, 2011 yılının mart ayında meydana gelen tsunamiden etkilenmişti. Tokyo'nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında bulunan Kaşivazaki-Kariva da tsunaminin ardından kapatılan 54 reaktörden biriydi.

Devlete ait NHK TV kanalının bildirdiğine göre yerel onayın ardından 7 üniteden oluşan santralin 6 numaralı reaktörünün 20 Ocak civarında yeniden devreye girmesi bekleniyor. Santral, 2011'de yaşanan nükleer felaketten bu yana Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin sahip olduğu reaktörler arasında yeniden faaliyete geçecek ilk nükleer reaktör olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
