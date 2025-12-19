Haberler

TOBB: Kasım ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

TOBB: Kasım ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %9,6, kapanan şirket sayısı ise %7,7 azaldı. Bununla birlikte, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %0,6 oranında bir artış gözlemlendi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 9,6, kapanan şirket sayısı yüzde 7,7 azaldığını açıkladı.

TOBB, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 oranında arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 13,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 9,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,4, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 1,4 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 oranında azaldı.

Kasım 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 38,3 oranında arttı. Kasım 2025'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 152'si ticaret, 1486'sı inşaat ve 1159'u imalat sektöründe kuruldu. Kasım 2025'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 669'u inşaat, 374'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 113'ü imalat faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kasım 2025'te 773 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title