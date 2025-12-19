TOBB: Kasım ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 9,6, kapanan şirket sayısı yüzde 7,7 azaldığını açıkladı.

TOBB, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 oranında arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 13,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 9,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,4, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 1,4 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 oranında azaldı.

Kasım 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 38,3 oranında arttı. Kasım 2025'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 152'si ticaret, 1486'sı inşaat ve 1159'u imalat sektöründe kuruldu. Kasım 2025'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 669'u inşaat, 374'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 113'ü imalat faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kasım 2025'te 773 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.