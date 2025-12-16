Haberler

Tüik:  Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Kasım Ayında Yıllık Yüzde 31,45 Arttı, Aylık Yüzde 1,56 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Kasım 2025'te Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde aylık %1,56 azalış, yıllık %31,97 artış gerçekleşti. Sektör bazında tarım ve avcılık ürünlerinde düşüş, ormancılık ve balıkçılıkta ise artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinde kasım ayında 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,97 artış oldu.

TÜİK, kasım ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,58 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 122,79 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 38,02 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

