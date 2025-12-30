Bakan Işıkhan İşgücü İstatistikleri'ni Değerlendirdi: Etkin Bir Koordinasyon İçerisinde Uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın Sonuçlarını Alıyoruz

Haberler

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kasım ayında işsizlik oranının yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Gençlerdeki işsizlik oranı ise geçen yıla göre yüzde 15,4'e geriledi. İstihdam sayısı da artmaya devam ediyor.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü İstatistikleri'ne ilişkin, "Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını alıyoruz. Kasım ayında işsizlik oranı, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yenilikçi uygulamalarımız, emek ve insan odaklı politikalarımız ile ülkemizin güçlü geleceğini inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Kasım ayına ilişkin bugün açıkladığı İşgücü İstatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Attığımız her adımda istihdam kapasitemizi ve işgücümüzü daha iyi bir seviyeye yükseltmek için gayret ediyoruz. İstihdam sayımız, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştı. İşgücümüz, aynı dönemde 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldi. Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını alıyoruz. Kasım ayında işsizlik oranı, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yenilikçi uygulamalarımız, emek ve insan odaklı politikalarımız ile ülkemizin güçlü geleceğini inşa edeceğiz."

