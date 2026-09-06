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KASİAD'dan Taşköprü Belediyesi'ne Ziyaret

KASİAD'dan Taşköprü Belediyesi'ne Ziyaret
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Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle bulunamadığı programda Belediye Başkan Vekili Emin Dana tarafından karşılanan KASİAD heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür edildi.

KASİAD Başkanı Aslan, Taşköprü'nün Kastamonu ekonomisi ve turizmine katkısının farkında olduklarını belirterek KASİAD olarak Kastamonu'nun tüm ilçelerinde olduğu gibi Taşköprü içinde ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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