Haberler

Kartepe'deki kayak otelinin ruhsatı iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Kartepe'deki The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki, kayak oteli The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi.

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel, denetlendi. Denetimlerin ardından belirlenen mevzuata aykırı eksiklikler, verilen süre içerisinde tamamlanamadı. Bunun üzerine otelin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Kartepe Belediyesi, ilçedeki kış turizminin önemli tesislerinden biri olan otele ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlgili kurumlarca, ilçemizde faaliyet gösteren Kartepe Turizm A.Ş. (The Green Park Kartepe Resort Otel)'de yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu eksiklikler yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilmiş, mevzuat çerçevesinde süre verilmiştir. Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."

Haber: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi

Dünyaca ünlü futbol takımı, Maduro'nun viral olan eşofmanını giydi
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı

Pistte yürekler ağza geldi! Dünya şampiyonu, minik rakibine çarptı