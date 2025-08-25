Kartal'da Temizlik İşçileri Maaş Sorunları Nedeniyle İş Bıraktı

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek iş yavaşlatma kararı aldı. İlçedeki bazı bölgelerde çöpler toplanmazken, belediye sorunu çözmek için bazı ödemeleri gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı.

Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

İşçiler, bugün ilçedeki bazı bölgelerde çöpleri toplamadı. Bazı sokak ve caddelerde biriken çöplerin, konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek için ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

