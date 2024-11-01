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Kartal'da Grev Nedeniyle Çöpler Birikti

Kartal'da Grev Nedeniyle Çöpler Birikti
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Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle başlattıkları grev, bazı mahallelerde çöplerin toplanamamasına yol açtı. İşçiler, 3 gündür grevde ve esnaf ile mahalle sakinleri durumdan şikayetçi.

Kartal'da işçilerin aldığı grev kararı nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı iş bırakma eylemi 3'üncü gününde devam ediyor.

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı bazı mahallelerdeki konteynerlerin etrafında çöpler birikti.

Esnaf Taşkın Taş, dün kurulan semt pazarını kendilerinin temizlediğini belirterek, "Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Emre Bulu da "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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