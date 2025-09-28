Haberler

Karşıyaka'da İşçi Eylemi Sonrası Çöp Sorunu Devam Ediyor

Karşıyaka'da İşçi Eylemi Sonrası Çöp Sorunu Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi'nde, DİSK Genel-İş sözcüsü işçilerin maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem sona erdi ancak cadde ve sokaklarda çöplerin hâlâ toplanmaması halkın tepkisini çekti.

İZMİR'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem 25 Eylül akşamı sona erdi. Ancak kentin işlek bazı cadde ve sokaklarda çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıyaka ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Karşıyaka Belediyesi'nde üç gündür süren işçi eylemi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika arasında süren görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı. İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi. Özellikle sahil şeridi ve Karşıyaka Çarşısı'ndaki konteynerler boşaltıldı. Ancak kentin bazı işlek cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının henüz temizlenmediği görüldü.

'HER YER PİSLİK İÇİNDE VE SİNEKLER VAR'

Çöp yığınları ve kötü korku ilçedekilerin tepkisini çekti. Karşıyaka'da yaşayanlardan Sennure Afacan, "Çöpler toplanmıyor her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıda ve dükkanların olduğu yerde de vatandaşlar gelip alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum" dedi.

Ali Çetinkaya da "Uzun zamandır çöpler toplanmıyor. Ana arterlerde toplanmaya başladı ancak ara sokaklara hala girmiyorlar. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bırakılmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler

İstanbul'da deprem kaosu! Mesaj geldi, uçaklar pisti pas geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilal Cebeci, Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
İstanbul'da 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan adam böyle kurtarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.