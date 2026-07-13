Besiciler, yaz boyunca Kars yaylalarında üretim yapıyor

Kars'ta havaların ısınmasıyla aileleriyle yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık üç ay boyunca yüksek rakımlı meralarda hayvanlarını otlatarak süt ve süt ürünleri üretimi yapıyor.

Kentte geçimini büyük ölçüde hayvancılıkla sağlayan üreticiler, sürülerini yüksek rakımlı yaylalara çıkararak yaz sezonunu burada geçiriyor.

Havaların ısınması ve karların erimesiyle hareketlenen yaylalarda besicilerin günlük mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Üreticiler, günün ilk ışıklarıyla hayvanlarını geniş meralarda otlatmaya çıkarıyor. Gün boyunca hayvanların bakım ve kontrollerini sürdüren besiciler, akşam saatlerinde sürüleri yeniden ağıllara getiriyor.

Yaylalarda kurulan çadır ve taş evlerde kalan aileler, sağımı yapılan sütten peynir, tereyağı ve çeçil peyniri üretiyor.

Kuyucuk köyünden Muhammet Uyanır, AA muhabirine, haziran ayında yaylaya çıkmaya başladıklarını belirterek, "Sürüden iyi verim alabilmemiz, hayvanlarımızın daha iyi otlaması için yaylaya çıkmamız gerekiyor. Yayla olmazsa bizim hayvancılık olmaz, arazinin durumuna göre de yayladan ineriz. Devletimiz sağ olsun yol ve su sıkıntımızı giderdi, elektrik sıkıntımız var." dedi.

Kadınlardan Sevim Aydın da yaylada üretime katkıda bulunduklarını anlattı.