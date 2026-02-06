Haberler

Kars'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Kars'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suçtan elde edilen 1 milyon 416 bin TL ile birlikte çeşitli delil ve silahlar ele geçirildi.

KARS'ta, polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ardından il merkezi ve Digor ilçesinde belirlenen adreslere 15 ekip ve 55 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 4 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği belirtilen 1 milyon 416 bin TL, 1 milyon TL değerinde senet, 2 banka dekontu, 1 pompalı tüfek, 1 muştalı kama ve 60 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34), sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu