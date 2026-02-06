Kars'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltı

KARS'ta, polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ardından il merkezi ve Digor ilçesinde belirlenen adreslere 15 ekip ve 55 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 4 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği belirtilen 1 milyon 416 bin TL, 1 milyon TL değerinde senet, 2 banka dekontu, 1 pompalı tüfek, 1 muştalı kama ve 60 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34), sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.