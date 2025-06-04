Kars'ta öğrenciler düşe kalka uçurtma uçurdu

Kars'ta öğrenciler düşe kalka uçurtma uçurdu
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Kars'ta öğrenciler düşe kalka uçurtma uçurdu İlk kez uçurtma uçuran öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı Kars'ta düzenlenen uçurtma şenliği, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyerek hem öğrencilere hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kars'ta öğrenciler düşe kalka uçurtma uçurdu

İlk kez uçurtma uçuran öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı

KARS - Kars'ta düzenlenen uçurtma şenliği, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyerek hem öğrencilere hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin düşe kalka, koşarak uçurtma uçurtmaları renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyü Şehit Bahçeli Erdağı İlkokulu ve Ortaokulu'nca Bahar Şenlikleri düzenlendi. Bahar Şenlikleri çerçevesinde başlayan etkinlikte öğrenciler rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne saldı. Rüzgarın da elverişli olması sayesinde uçurtmalar uzun süre havada kalırken, gökyüzü adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.

Etkinlik boyunca gönüllerince eğlenen öğrenciler, aileleriyle aileler, birlikte hem eğlendi hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Akyaka'da ilk kez düzenlenen uçurtma etkinliğinde öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

İlk defa uçurta uçurduklarını ifade eden öğrenciler, etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür etti. Uçurtma şenliği ise renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR DEMİRKAYA - Güncel
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