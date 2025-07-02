Kars'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, 17 Küçükbaş Telef Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 17 küçükbaş telef oldu.

Nusret A'nın yönetimindeki 76 AB 716 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Handere köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Metin Yiğit yaralandı. Kamyonette bulunan 17 küçükbaş da telef oldu.

İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Nusret A, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.