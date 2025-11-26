Kars'ta Kaçak Şahin Avcılığına 661 Bin Lira Ceza
Kars'ın Selim ilçesinde kaçak avcılık yapan iki kişi, yapılan operasyonla suçüstü yakalanıp 661 bin 682 lira ceza aldı. Operasyonda 3 şahin ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi.
Kars'ın Selim ilçesinde şahin avlarken suçüstü yakalanan 2 kaçak avcıya toplam 661 bin 682 lira ceza verildi.
Koyunyurdu köyünde 2 kişinin güvercin salarak şahin avı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu kaçak av yapan M.B (45) ve M.M (49) suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, 3 şahin, 10 güvercin, göz bağlama aparatı ile çeşitli av malzemesi ele geçirildi.
Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara toplam 661 bin 682 lira ceza kesildi.
