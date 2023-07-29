Kars'ta Hafriyat İçinde Bulunan Roketatar Başlığı İmha Edildi
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Kars'ın Kağızman ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında hafriyat içinde bulunan roketatar başlığı, bomba imha uzmanı ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde hafriyatta bulunan roketatar başlığı imha edildi.
Şahindere Mahallesi'nde doğal gaz çalışması için ilçe dışından getirilen hafriyat içinde roketatar başlığı bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Bomba imha uzmanı ekipleri, roketatar başlığını kontrollü şekilde imha etti.