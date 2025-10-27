Haberler

Kars'ta Geleneksel Çoban Bayramı Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde koçların süslenerek katıldığı geleneksel 'çoban bayramı', besicilik geleneğiyle devam ediyor. Koç katımıyla birlikte köylüler çeşitli ikramlar sunup, geçmişten gelen bu geleneği yaşatıyor.

Kars'ta çeşitli renklerle boyanan, boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü yiyeceklerle süslenen koçlar, asırlardır sürdürülen "çoban bayramı"yla sürüye giriyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy köyünde besicilik yapan vatandaşlar, asırlardır yaşatılan koç katım geleneğini sürdürüyor.

Kuzuların kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla koçlar, mayıs ayında ayrıldıkları sürülerine sonbaharda tekrar katılıyor.

Bir süredir sürüden ayrılan ve besiye alınan koçlar, süslenip yaylalarda düzenlenen "çoban bayramı"yla sürüye dahil ediyor. Bu gelenek çerçevesinde Arpaçay ilçesinde çobanlarca yayladan indirilen sürüler için köy sakinleri bazı hazırlıklar yapıyor.

Yaylaya gelenlere çikolata ikram ederek kolonya tutan çobanlara da sürü sahipleri çeşitli hediyeler takdim ediyor. Köylüler daha sonra çoban ve katılımcılara geleneksel helva, hoşaf ve bulgur pilavı ikram ediyor.

Karslı aşıkların da sazlı sözlü eşlik ettiği koç katım geleneği bölgede yıllardır sürdürülüyor.

Kars'ta 1,5 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Kars'ta farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Şehirde 1,5 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu işaret eden Aydın, kentteki hayvancılığın daha çok mera ve yaylalarda geniş alanlarda geleneksel yöntemlerle yapıldığını söyledi.

Aydın, Koçköy'de gelenekselleştirilen koç katımının güzel görüntülere sahne olduğunu anlattı.

Koç katımının geleneksel olarak yaşatılmasının çok önemli olduğunu işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Koç katımının, geleneksel olarak yaşatılması, bayram havasında şenlik gibi kutlanmasının yanı sıra bilimsel olarak da sürülerin genetik karışımının çoğaltılması ve verimliliğinin arttırılmasının yanı sıra doğum zamanının yönetimi ile yeni sezonda daha kaliteli sürülere sahip olunması açısından da önemlidir. Biz bunu destekliyoruz. Bu süreçte veteriner hakimlerimiz, çalışma arkadaşlarımız besicilere eşlik ediyor ve bu dönemin daha verimli olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"İlk doğan kuzulara kışlık adı verilir"

Köyün belde olduğu dönemde belediye başkanlığını yapan Esat Aydın da köyün yerleşim yerinin Tunç Çağı'na dayandığını ve ismini de koç ve koyundan aldığını belirtti.

Koçların yayladan 1 ay önce indiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Koç sahipleri koçlarını görmeye giderken çobanlara hediyeler götürür. Koçlar, katımından önce bakıma mevsimine göre özel bir besiye alınır. Eğer kıtlık varsa yeşilde doğum yapsın diye kasım ayının ortalarında koç katılırdı ama eğer ot, saman bolsa ekim ayının ortalarında koçlar sürüye katılır ve ilk doğan kuzulara da kışlık adı verilir."

Sürü sahibi Mutlu Aktaş ise koç katımını her yıl geleneksel olarak yaptıklarını, güzel anlara şahitlik ettiklerini vurguladı.

Katımı ekim ayında yaptıklarını kaydeden Aktaş, "Bizdeki gelenek koçun bir damat gibi süslenmesidir, damat düğün alayındaki gibi koçlar da hazırlanır. Buradaki çocuklar da inançlara göre koçun üzerine bindirilir, kuzuların erkek doğması için erkek çocuklar bindirilir. Koçların boynuzundaki elma, koçun bereket simgesidir. Atalarımızdan, dedelerimizden gelen kendi inanışımıza göre, koçların boynuzuna elma takmak bereket getirir. Bu inanışla biz boynuzlarına elma takarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.