Kars'ta gazeteciye çirkin saldırı kamerada

KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde kaymakamın koruma polisi gazeteciyi darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü tepki topladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde gazeteci Serkan Çağlar, kaymakamın koruma polisinin 'Aracını buraya çekemezsin" demesiyle dakikalarca dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolundan ve bacağından yaralanan Çağlar, hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden polis memuru korumadan şikayetçi oldu.

Polisten şikayetçi olduğunu ifade eden gazeteci Serkan Çağlar, böyle bir olaya maruz kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gazetecinin üzerine gelen koruma tarafından yere yatırılması sonucu yaşanan arbede yer alıyor.