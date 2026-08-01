Haberler

Kars’ta devlet desteğiyle ekilen "Taner" buğdayı yüksek verimiyle üreticiyi güldürecek

Kars’ta devlet desteğiyle ekilen 'Taner' buğdayı yüksek verimiyle üreticiyi güldürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ekimi yapılan yerli "Taner" buğdayında, hasat döneminde yüksek verim hedefleniyor.

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ekimi yapılan yerli "Taner" buğdayında, hasat döneminde yüksek verim hedefleniyor.

Bayraktar köyündeki demonstrasyon alanında gerçekleştirilen hasatta, dönüm başına 500 ila 550 kilogram arasında verim bekleniyor.

Taner buğdayının, bölgenin iklim ve toprak yapısına da uyum sağladığı gözlemlendi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayraktar köyünde biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta elde edilen ilk sonuçların umut verici olduğunu söyledi.

Kars'ta yaklaşık 270 bin hektar alanda tarla bitkisi üretildiğini anlatan Aydın, "Bunun 230 bin hektardan fazlasını buğday ekilişleri oluşturuyor. Hayvancılığın yoğun olduğu kentte yemlik çeşitlerin yanı sıra ekmeklik buğday üretiminin de önemli bir yeri var." dedi.

Aydın, 2025 yılında yaşanan dolu ve diğer doğal afetlerden etkilenen üreticilere destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan ödenek kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"İl genelinde yaklaşık 165 ton Taner buğdayı tohumu dağıtıldı, 6 bin 500 dekardan fazla alanda ekim gerçekleşti. Taner buğdayının kuraklığa dayanıklı yapısı, sağlam sap özelliği ve yatmaya karşı direnciyle bölge koşullarına uygun bir çeşit. Önümüzdeki dönemde ekim alanlarının artırılması için üreticilere destek devam edecek. Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla tüm çiftçilere bereketli bir üretim yılı diliyorum."

İl dışından gelen biçerdöverlerin tarımsal hastalık ve zararlıların taşınmasını önlemek amacıyla il girişlerinde dezenfekte edildiğini aktaran Aydın, hasat döneminde olası yangın riskine karşı üreticilerin ve biçerdöver sahiplerinin gerekli tedbirleri almalarını önerdi.

Bayraktar Köyü Muhtarı Yüksel Görmüş de devlet destekleriyle dağıtılan Taner buğdayının bölgede yüksek verim sağladığını, desteklerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Erdoğan'a suikast timindeki teröristin hücre evi görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Burada olmaz' denilmişti! Tüm bölgenin kaderini değiştirdi

"Burada olmaz" denilmişti! Tüm bölgenin kaderini değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi

Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne ceza! Elleri kolları bağlandı
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı