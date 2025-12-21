Haberler

Buzun kalınlığını kontrol eden balıkçılar, Çıldır Gölü'ne ağ atmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Doğruyol köyü balıkçıları, Çıldır Gölü'nde balık avı için hazırlıklarını sürdürüyor. Buz kaplı gölde, 2-3 gün içinde ağlarını atmaya hazırlanan balıkçılar, aynı zamanda çay keyfi yaparak havanın tadını çıkarıyor.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan balıkçılar, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balık avı için gün sayıyor. Göldeki buzun kalınlığını inceleyen balıkçı Atanur Dursun, "Buz sağlam ancak 2-3 gün daha bekleyip sonra ağlarımızı atmaya başlayacağız" dedi.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, Çıldır Gölü'ne gelen balıkçılar, avlanma öncesi kontrollerini yaptı. Doğruyol köyünde yaşayan balıkçı Atanur Dursun, arkadaşı Çetin Cengiz ile buzu inceledikten sonra göl yüzeyine koydukları sandalyelerle çay keyfi yaşadı. Çocukların da kızaklarla kaydığı gölde termosla getirdikleri çayı yudumlayan Atanur Dursun, "Hava güzel. Buzun üstende bir çay içelim dedik. Çay keyfi buzun üzerinde güzel oluyor. Çocuklar da kızak kayıyor. Yakında da inşallah ağlarımızı atarak balık avına başlarız. Buzu kontrol ettik sağlamlığına baktık. Buz sağlam ancak 2-3 gün daha bekleyip sonra ağlarımızı atmaya başlayacağız" diye konuştu.

'BALIĞIN KIŞIN BOL OLMASINI BEKLİYORUZ'

Gölün tamamının henüz donmadığını belirten Atanur Dursun, havaların çok soğuk olması sebebiyle kısa bir süre sonra tamamının buzla kaplanacağını söyledi. Çıldır Gölü'nde yaz aylarında yeteri kadar balık olmadığını belirten balıkçı, "Yazın biraz azdı. İnşallah kışın bol olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamam, 1-2 gün sonra ağlarımızı atarak Eskimo usulü balık avına başlayacağız" dedi.

ESKİMO USULÜ BALIK AVI

Yöredeki köylerde yaşayan balıkçılar, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulüyle ağ atarak balık tutuyor. Eskimoların da uyguladığı yöntemle baltayla buzda açılan deliklerin arasına ağ geriliyor ve balıkların ağa takılarak yakalanabilmesi için 2 gün bekleniyor. Yeniden göle gelen balıkçılar, buz altındaki ağları çekerek yakalanan balıkları topluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
