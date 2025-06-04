Kars'ta 900 Kiloluk Boğa 300 Bin TL'ye Satıldı

Kars'ta 900 Kiloluk Boğa 300 Bin TL'ye Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Hayvan Pazarı'nda 'Rıfkı' isimli 900 kiloluk boğa, 320 bin TL istenmesine rağmen pazarlıkla 300 bin TL'ye satıldı. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğun ilgi ve hareketlilik sürüyor.

Kars'ta 900 kiloluk boğa 300 bin TL'ye satıldı

KARS - Kurban Bayramı sayılı günler kalırken, canlı hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Kars Hayvan Pazarı'na getirilen 900 kilo gelen 'Rıfkı' isimli boğa pazarın gözdesi oldu.

Hayvan Pazarı'nda en çok ilgi gören hayvanlardan birisi olan ve 900 kilo gelen ve 320 bin TL istenen 'Rıfkı' isimli boğa, 300 bin TL'ye satıldı.

Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık almak için gelen Okan Ulakçı, bir süre pazarda dolaştı, pazarda herkesin dikkatini çeken 'Rıfkı'nın sahibi Olcay Çakırca ile pazarlık yapan Okan Ulakçı, 320 bin TL fiyatı çok bularak Çakırca'dan fiyatı biraz indirmesini istedi. Daha sonra vatandaşların da araya girmesiyle taraflar 300 bin TL'de anlaştı. Okan Ulakçı, pazarın en gözde kurbanlığını alarak evinin yolunu tuttu.

Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars Hayvan Pazarı'nda hareketlilik de sürüyor. Sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını pazara getiren vatandaşlar, hayvanları satmak için yoğun pazarlık yapıyor.

Kars'ta küçükbaş kurbanlıklar 13 bin TL ile 25 bin TL arasında alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 130 bin TL'den başlıyor 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanmasına rağmen vatandaşlar, sadece fiyatları sormakla yetiniyor. Çok sayıda vatandaş ise kurbanlığını son güne bırakıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

Kraliyet ailesinde yeni kriz! Asi Prens şimdi de soyadını değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.