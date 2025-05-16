Kars'ta 500 Öğrencinin Katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı

Kars'ta 500 Öğrencinin Katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Başladı
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Kars'ta 91 okuldan toplam 500 öğrencinin katıldığı 'Akıl ve Zeka Oyunları İl Birinciliği' turnuvası, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda başladı. Vali Ziya Polat, açılışta konuşarak Kars'ın Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeyen tek il olduğunu belirtti ve 500 öğrencinin mücadele edeceğini duyurdu.

Kars'ta 500 öğrencinin şampiyonluk yarışı

Akıl ve Zeka Oyunları İl Birinciliği turnuvası başladı

KARS - Kars'ta 91 okuldan 500 öğrencinin katıldığı "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" başladı.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl 1'inciliği Turnuvası'nda öğrenciler salonda, öğretmenler ve öğrenci aileleri ise tribünde ter döktü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Kars'ta yapılacağını söyledi.

Vali Ziya Polat, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, Kars Akıl ve Zeka Oyunları'nda Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeyen tek ildi. Çok şükür şuan 500 öğrencinin birbiriyle oyun oynayacağı, bir biriyle iletişim kuracağı bir duruma geldik, çok şükür, çok emek verdik. 1,5 yılda sıfırdan haftaya finalleri Kars'a alacak bir güce ulaşmanın mutluluğundan bahsediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Akıl ve Zeka Oyunları Kars İl 1'inciliğin başlama hamlesini Vali Ziya Polat, yaptı. Polat, başlattığı oyunlarda 500 öğrenci 1'incilik için kıyasıya mücadele veriyor. Akşam saatlerinde tamamlanması planlanan turnuvada dereceye girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Turnuvaya Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Kars'ta düzenlenen turnuvada dereceye girecek öğrenciler, 23-25 Mayıs 2025 tarihinde Kars'ta düzenlenecek olan 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Kars'ı temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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