Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

Kaymakam Bıçak, kurum amirleriyle Hacılar, Suduruağı, Halifan, Göynük, Kalencik ve Ciligöl köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve talepleri dinleyen Bıçak, köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Bıçak, Kalencik Jandarma Karakolunu ve Ciligöl köyünde faaliyet gösteren tekstil atölyesini de ziyaret etti.